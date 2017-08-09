電影都是假的？潛水員示範在鯊魚群中割腕放血

國外一名潛水員為了糾正大眾對於鯊魚錯誤認知，親自在海中割腕放血，證明鯊魚並不會聞到血味後就蜂擁而至。（美聯社）

2017-08-09 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名潛水員史蓋勒（Skyler Thomas）在南非海域內潛水時，拍攝了一段影片，親身示範在圍繞身旁的黑鰭鯊群中割腕，看得觀眾膽顫心驚，但事實證明電影中那些嗜血橋段都是唬爛的，鯊魚群即便離他僅數公分也絲毫不甩他的水中放血秀，打破一般社會大眾對於鯊魚聞到血之後，會蜂擁而上攻擊人類的錯誤觀念。

綜合外媒報導，比起一般常見常相處的貓狗寵物類，大多人對於野生動物的知識都是從電視、書本中得知。史蓋勒表示，之所以會拍攝這段影片，是因為受不了「鯊魚週」（Shark Week programs）這個節目總是喜歡吹噓一些愚蠢的觀念，鯊魚對人類血液的反應就是其中一項。

史蓋勒說，影片中很明顯鯊魚群對於血液毫無反應，雖然鯊魚嗅覺靈敏這一點是無庸置疑的事實，但這也代表他能夠在浩瀚的海洋中聞到更多吸引牠們的東西，很顯然，「我們並不在牠們的菜單上」。而他目前在南非製作一部名為「怪物們」（Monsters）的電影，旨在揭露鯊魚不為人知的真相。

佛羅里達大西洋大學鯊魚實驗室的凱吉拉教授（George Kajiura）說：「鯊魚的嗅覺聞到的其實並不是血液，而是氨基酸的味道，對牠們而言，魚類的氨基酸比人類的血液更有吸引力，因為魚類才是牠們的主食。」

雖然有網友表示感謝他打破長久來的迷思，但也有網友酸說：「他應該要去找大白鯊、公牛、老虎作實驗比較有說服力」，對此史蓋勒表示很高興聽到這些建議，就等這些網友們資助他旅費後他就會啟程。

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