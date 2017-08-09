緊急追加900億台幣軍費 印：為戰爭做準備

印度國防部於8日向政府緊急要求撥款2000億盧比，圖為2015年中國國家主席習近平陪同印度總理莫迪參觀西安大慈恩寺畫面。（《BBC》資料照）

2017-08-09 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境對峙局勢緊張，雙方是否開戰引發各界揣測，有印媒報導，印度國防部於8日向政府緊急要求撥款2000億盧比（約900多億台幣）。

綜合中媒報導，據《今日印度》8日一則以「國防部想要額外的2000億盧比預算以達到戰爭準備狀態」為標題報導，有消息人士指出，印度國防部官員與財政部官員8日開會，國防部官員在會中表示，國防預算中已有將近50%的資金預算及41%的收入預算被用掉，且印度針對武器進口的新關稅措施，也把國防預算燒一大洞，因此，除了政府2017至2018財年預算案中撥給國防部的2.74萬億盧比之外，現在國防部還緊急要求2000億盧比的追加撥款。

印媒指出，印度國防部提出撥款追加的要求正值中印軍隊在洞朗地區對峙進入第8週的時候，也是印巴邊界不穩定的敏感時機，對此，財政部表示，將會盡快審查國防部的追加撥款請求。

另外，幾週前印度國防部通過陸軍參謀長緊急採購彈藥、地雷及被認為對作戰有重大作用的備用物品請求，且為加快採購速度，印軍還獲得一些財政特權。