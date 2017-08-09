中國人全球最樂觀！87％民眾覺得國家在正確道路上

美媒指出，全球最樂觀的就是中國人。（資料圖 路透）

2017-08-09 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕保持樂觀可以讓人不會放大缺點與瑕疵，永遠以正面的想法對待身邊的一切。據美媒調查指出，世界上最樂觀的國家就是中國，有87%的民眾認為「國家正走在正確的道路上」，樂觀程度遠勝美日與歐洲各國，更遠超過世界平均值40%。

據《合眾國際社（UPI）》報導，益普索公共事務調查指出，全世界的人看似都對前景不太樂觀，世界平均值僅40%，美國為43%，日本35%，歐洲各國則幾乎低於平均。27個調查國家中只有7個國家樂觀指數超過50%，依序為中國（87%）、印度（74%）、沙烏地阿拉伯（71%）、韓國（66%）、加拿大（58%）、俄羅斯（57%）與塞爾維亞（51%）。

而各國所擔心的問題都不太相同，但與樂觀程度也沒有正相關。如樂觀程度墊底（8%）的墨西哥人最擔心的是犯罪與暴力，美國、加拿大與波蘭人則聚焦於醫療，西班牙、韓國和義大利人則最害怕失業。

另外，中國官方媒體《環球時報》也刊登了此份調查，並在標題強調美國僅排第十名。然而在調查報告中，各國人民對於各項議題擔憂程度的表中，卻找不到中國人對於各項議題的擔憂程度。但在「最擔心的前三項議題」中，有43%的民眾指出，他們目前最擔憂的就是「道德淪喪」。

益普索公共事務調查報告

87%的中國人認為國家走在正確的道路上。（圖翻攝自Ipsos Public Affairs survey）

43%民眾最擔心道德淪喪。（圖翻攝自Ipsos Public Affairs survey）