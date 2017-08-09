北韓揚言突擊 關島官員：只能祈禱防禦奏效

北韓嗆說將研擬導彈攻擊美國太平洋屬地關島，對此，關島官員呼籲居民冷靜，防衛工作都已經就位，正密切監測北韓的動態。（美聯社，本報合成）

2017-08-09 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國與北韓關係緊張，雙方言詞激烈交鋒，美國總統川普稱將讓北韓「見識到世界從未見過的怒火。」北韓也嗆說將研擬導彈攻擊美國太平洋屬地關島，對此，關島官員呼籲居民冷靜，防衛工作都已經就位，正密切監測北韓的動態。

綜合美國媒體報導，北韓官媒《朝鮮中央通信社》（KCNA）聲稱軍方將正研擬作戰計畫，利用「火星12型」中長程導彈對關島發動突擊，只要最高領導人金正恩一聲令下，就會發動猛攻，讓關島陷入一片火海；對此，關島國土安全部（Guam's Department of Homeland Security）以及民防局（Office of Civil Defense）官員都表示，正與美國軍方和政府官員合作，密切監督北韓的動態。

關島國土安全顧問查佛洛斯（George Charfauros）表示，他們非常信任美國國防部，呼籲居民保持冷靜，美軍正嚴密監控北韓的一舉一動，防衛工作都已經就位。

關島立法會議長克魯茲（Benjamin J. Cruz）則憂心忡忡，他盼關島能防衛外敵的突擊，他說稱北韓的威脅令人十分不安：「我們只能祈禱，美國以及我們自己的防衛體系能夠足以保護我們。」

關島上次發生遭軍事攻擊發生在太平洋戰爭，偷襲珍珠港得手後，日軍隨即大舉入侵關島，島上500多名美軍不敵5000名日軍，僅2天關島就淪於日軍之手，日本佔領關島約31個月，戰爭期間關島約有10%人口遇害。