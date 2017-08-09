九寨溝強震撼動中南海！習近平、李克強要求全力救援

地震發生過後，民眾夜宿街頭。（圖擷取自人民日報）

2017-08-09 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川九寨溝8日晚間發生規模7.0地震、深度20公里，接著又發生數百起餘震，截至9日11時，至少造成13人死亡、217人受傷（37人重傷）。中國國家主席習近平、國務院總理李克強都對當地政府立即指示，要求全力救援九寨溝地震災情。

綜合媒體報導，8日晚間9時19分，發生規模7.0地震、深度20公里。四川地震台網資料顯示，截至9日上午7時，九寨溝7.0級地震震區已經發生769次地震，其中3.0至3.9級地震13個，但無4級以上餘震發生。

習近平指示，要求全力搶救受傷民眾，並疏散安置遊客和受災民眾，減少人員傷亡。李克強表示，加強震情監測，防範再次發生的災害。

截至9日上午8時許，九寨溝地震發生後已安全轉移3萬多名遊客，但尚有1萬名左右遊客在九寨縣境內。當地多處道路坍方，目前正在全力搶通中。

地震造成建築物嚴重損壞。（圖擷取自阿垻微博）

地震造成多處道路坍方。（圖擷取自阿垻微博）

警消緊急出動救援。（圖擷取自人民日報）

地震造成多處道路坍方。（圖擷取自人民日報）

當地警消救出受傷民眾。（圖擷取自人民日報）

九寨溝黃龍機場數百名旅客滯留。（圖擷取自阿垻微博）