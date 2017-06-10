梅伊豪賭不如預期 美法送暖賀勝選

儘管選情不如預期，美國、法國仍在第一時間向英國首相梅伊送暖。（歐新社）

2017-06-10 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國執政的保守黨在大選中失利，雖然仍為國會最大黨，但痛失過半席次，令首相梅伊（Theresa May）的職位岌岌可危，但國際友人送暖，美國總統川普與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都致電梅伊恭喜保守黨在國會席次最多。

綜合外媒報導，英國國會大選結果出爐，執政的保守黨選情不如預期，席次不但減少，還未過半，將自2010年後再次出現「懸峙國會」（Hung Parliament）的狀況，令首相梅伊十分難堪，不過美國、法國仍在第一時間向梅伊送暖；法國總統馬克宏恭喜她的保守黨在國會大選中贏得最多席次，表示很高興梅伊能繼續擔任密切的合作夥伴，還邀請梅伊訪法。

美國總統川普也親自打電話向梅伊表示祝賀，英美兩國同意繼續保持密切的關係，白宮聲明指出，川普強調他對兩國「特殊關係」的承諾，川普總統期盼與梅伊「未來幾年在共同目標與利益上」進行合作。

面對下台呼聲四起，梅伊以穩定政局為由拒絕辭去首相職務，並將與北愛爾蘭小黨「民主統一黨（DUP）」共組聯合政府，梅伊強調，6月19日開始的脫歐談判將如期登場。