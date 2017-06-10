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願宣誓作證 川普轟柯米：他沒說實話！

美國總統川普抨擊前聯邦調查局長柯米，認為他根本沒有說實話，並表示，願意向檢察官宣誓作證。（歐新社）

2017-06-10  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），與美國總統川普間的恩怨越演越烈，就在柯米於聽證會上對川普做出多項指控後，川普也公開回擊，批評柯米根本沒有說實話，還說他願意宣誓作證。

柯米出席參議院情報委員會召開的聽證會作證時表示，他在調查川普陣營與俄羅斯於2016年總統大選勾結一事上，給了川普太大壓力，因此才被他開除。柯米更指出，川普直接下指導棋，要柯米放過前國安顧問佛林一馬。

對此，川普在白宮玫瑰園回應，「柯米描述了很多關於我所說的話，但有些事情他根本沒有據實以告。」

現場記者提問，是否真的曾要求柯米停止調查佛林？川普僅表示，「我沒有這麼說過」。記者進一步詢問，「所以是柯米說謊？」川普回應，「我沒有這樣說，我的意思是，我會告訴你，我沒有那樣說。」雖然川普認為，「就算如同外界傳言的，我確實這麼說過，那也沒什麼不對。」但他強調，「我沒有這麼說過」。

為了證明自己所言不假，川普還說，他百分之百願意宣誓作證，向此案的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）提出他與柯米談話的紀錄。

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