英保守黨議員：我們朝自己腦門開槍

2017-06-10 04:44

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）的政治豪賭慘敗，她今天對失去議席的同僚致歉，但拒絕辭職。保守黨內部則對她把選戰打得荒腔走板深感不滿。

保守黨在下議院原本有330議席，佔有17席優勢，但是梅伊想要取得更多掌控權，好在接下來的脫歐談判中不被在野黨綁手綁腳。

她在4月18日要求國會把2020年大選提前，擲地有聲地說，政府佔的多數太少，英國需要穩定且強力的領導，國會應該要團結一致，「要確保未來幾年確定性與穩定性的唯一方法，就是舉行大選」。

梅伊和保守黨帶著高支持率出發，有恃無恐，她甚至拒絕與在野黨辯論，表示「只和選民對話」。

但從保守黨5月發表被批為「漏洞百出」的政綱開始，加上曼徹斯特、倫敦橋2場恐攻的意外變數，讓她當年擔任內政大臣刪減警察預算的作為被對手拿出來撻伐。

一切完全沒有按照計畫走，讓保守黨最後在這場「自找的」大選中席次不進反退，還必須找民主聯盟黨（DUP）共同籌組政府。選戰結果完全不是開打時媒體預估的「山崩式勝利」，而是「山崩式慘輸」。

梅伊今天受訪表示，「我在選戰中多次說過，我們想要取得更多優勢，但這不是我們得到的結果。對於那些努力但沒有成功的候選人及黨工，我感到抱歉。更感到抱歉的是，那些對國家貢獻甚多，完全不應該失去議席的議員及閣員。」

但被問到是否會辭職，梅伊仍堅稱，保守黨是贏得最多選票、最多席次的政黨，因此有責任在這個關鍵時刻、為了國家利益組成政府，而這正是她在做的事情。

對於大選出發點是要占有更多優勢，但得到的結果卻是相反，梅伊表示，目前最重要的是，在即將開始的脫歐談判中，要有政府代表進行談判。而贏得最多選票、最多席次的保守黨是唯一能這麼做的政黨。

守住席次的保守黨議員伊凡斯（Nigel Evans）批評，提前大選原本目的是要取得更多國會優勢，但中途卻竄出一個東西叫做「社會福利」，讓保守黨完全得做核心選民，也就是年長階層。

他表示，「老實說，整場選戰被保守黨自己劫持了。我們沒有談本來以為該談的議題，也就是脫歐、更強的經濟，反而在講社會福利、退休者能不能拿冬季燃料補助、取消學童午餐，還有獵狐。」

伊凡斯表示，「我們不是在砸自己的腳，而是朝自己腦門開槍。」

保守黨提議要老年人無限支付照護費，將迫使許多人賣掉房產。就連挺梅伊的保守派媒體也批評，稱這是將吞掉中產階級所能繼承遺產的「失智稅」。雖然梅伊最後「髮夾彎」撤回，但已經得罪核心票倉，被認為是慘輸禍首之一。

也有黨員指責據稱積極說服梅伊發起提前大選的脫歐大臣戴維斯（David Davis）和財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）。

但由於在大選中元氣大傷，梅伊新內閣的重要閣員維持不變，包括戴維斯、韓蒙德、外交大臣強生（Boris Johnson）、內政大臣魯德（Amber Rudd），以及國防大臣法隆（Michael Fallon）都將留任。