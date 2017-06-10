重挫梅伊的柯賓 愛貓也是社會主義份子

基層黨員對柯賓這位「40多年來如一日」的老左派給予高度支持。（歐新社）

2017-06-10 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會下議院大選結果9日出爐，首相梅伊領導的保守黨丟了15席，無法取得過半席次。而由柯賓（Jeremy Corbyn）所領導的工黨，則多拿了29席。基層黨員對這位「40多年來如一日」的老左派給予高度支持，在去年英國脫歐議題上，柯賓面臨信任危機時，以61.8%的高得票率力挺柯賓。柯賓自己則表示，連他的貓也是社會主義份子。

根據《風傳媒》報導，現年68歲的柯賓，被認為是工黨內「溫和的社會主義派」。他反戰反核，主張退出北約並削減國防預算；主張鐵路和郵政的再度國有化，免除大學學費並對富人增稅。保守黨批評柯賓過於理想化，沒有能力解決恐攻問題，也沒有辦法回應英國脫歐的挑戰。黨內的中間派則稱柯賓為「老左派」，批評他難以帶領工黨再度執政。

不過，英國《衛報》的專欄作家威廉絲（Zoe Williams）把此次大選工黨能擊敗保守黨的功勞歸給了柯賓。威廉絲表示，工黨在此次的選舉中，大打福利牌，以免除大學學費來說，這不但是一項簡單而有力的訴求，也符合柯賓長久以來的信念：高等教育是公共財。此舉吸引了許多年輕的選民，也洗雪了「不可能選贏（Unelectable）」的汙名。

他的支持者則是認為，柯賓是個表裡如一「老左派」，尤其是他堅持40年不變的左派立場，吸引許多對反覆無常感到厭煩的人。柯賓沒有汽車，騎腳踏車上下班，不喝酒，吃素，興趣是在家做果醬和修剪花木。身為「貓奴」的他，養了一隻名為「愛爾加托」（El Gato），這個西班牙文的詞意就是「貓」。有趣的是，他的貓也是「社會主義份子」，柯賓表示「因為牠會把食物分給鄰居的貓。」

2015年，工黨在大選中慘輸26席，當時的工黨黨魁米勒班（Ed Miliband）黯然下台，柯賓在青年、工會與反戰團體的支持下脫穎而出，擊敗3名對手成為黨魁至今。