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席次越選越少 要求梅伊下台呼聲四起

英國大選結果出爐，執政的保守黨席次不但低於選前的330席，甚至無法過半，要求首相梅伊下台的呼聲甚囂塵上。（美聯社）

2017-06-09  16:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國提早進行國會改選，但執政的保守黨席次不但低於選前的330席，甚至無法取得過半數的優勢，要求首相梅伊（Theresa May）下台的呼聲甚囂塵上，梅伊堅持不會下台，強調英國目前需要穩定。

綜合外媒報導，英國首相梅伊本希望藉由國會提早改選來拉開與其他在野黨的差距，在國會中取得絕對的主導權，一舉掃除脫歐的障礙，但選舉結果顯示執政的保守黨不但

比選前少了12席，連過半都無法達成，各家英國媒體認為梅伊的豪賭慘敗，首相位子「命懸一線。」

在野的工黨雖未能成為第一大黨，但較選前暴增29席，領袖柯賓（Jeremy Corbyn）在自己選區勝選後向首相梅伊喊話，儘速下台負責，將位子留給真的能代表全國人民的政府；工黨的麥克唐奈（John McDonnell）也直言梅伊現在就是個「跛腳鴨首相」（lame duck prime minister），不太可能一直留在她的職位上。

除了反對黨的批評，保守黨黨內也對梅伊有所微詞，去年被梅伊解職的英國前財相歐斯本（George Osborne），他批評梅伊讓保守黨度過了一個悲慘的夜晚，梅伊恐成為史上任期最短命英國首相。

花旗（Citi）集團也指出：「無法將民調領先優勢轉換為更強大的多數黨，我們認為梅伊可能會辭職。」花旗同時補充說，英國有可能會再舉行一次大選。

面對下台呼聲四起，梅伊強調她「哪也不去」（not going anywhere），表示目前英國最需要的是穩定，只要保守黨還是國會最大黨，她就會繼續負起組閣責任。

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