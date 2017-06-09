梅伊豪賭失利！ 執政黨席次過半無望

英國首相梅伊原本希望藉由國會提早改選，來拉開與其他政黨的差距，一舉掃除脫歐的障礙，但選舉結果顯示，保守黨連過半都無法達成。（美聯社）

2017-06-09 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選於倫敦時間8日晚間10點（台灣時間9日清晨5點）結束，隨著開票進入尾聲，已經可以確定執政的保守黨無法在國會超過半數，英國將自2010年後再次出現「懸峙國會」（Hung Parliament），首相梅伊（Theresa May）職位將面臨考驗。

綜合外媒報導，英國國會選舉開票工作進入尾聲，此次大選投票率為63.5％，目前650席次已開出645席，其中保守黨獲314席、工黨獲261席、蘇格蘭民族黨獲35席、自由民主黨12席、民主統一黨10席、其他13席，沒有政黨能超過326席的過半門檻；執政的保守黨已無法單獨組閣，只能尋求與其他政黨組成聯合政府，梅伊的首相地位岌岌可危。

反對黨「工黨」領袖柯賓（Jeremy Corbyn）則意氣風發，工黨較選前多了29席，柯賓在自己選區勝選後，即向首相梅伊喊話，應該對此下台負責，柯賓認為，她為了鞏固首相權力而提前改選國會，結果就是失去席位、選票、支持者和信心，柯賓說，「我會認為，這樣子就該走人了，好讓出位子給真的能代表全國人民的政府。」

英國輿論普遍認為，梅伊原本希望藉由國會提早改選來拉開與其他在野黨的差距，在國會中獲得絕對的主導權，一舉掃除脫歐的障礙，但選舉結果顯示保守黨不但少於選前330席，連過半都無法達成，各家英國媒體都得出結論「梅伊的豪賭失敗了。」

2010年英國大選就曾出現「懸峙國會」局面，執政工黨和在野保守黨均未能取得過下議院過半數議席，最後保守黨和自民黨合作組成聯合政府，讓保守黨在野13年後重新上台執政，而自民黨則首次加入政府。