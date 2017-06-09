30年前390元「假鑽戒」 竟賣出2500萬高價

原先蘇富比拍賣公司預計鑽戒價格上看35萬英鎊（約1300萬新台幣），沒想到以656750英鎊售出（約2550萬新台幣）。（圖取自蘇富比）

2017-06-09 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前外媒報導，蘇富比拍賣公司將拍賣一枚相當具有故事性的大鑽戒，這個鑽戒的主人在30年、花10英鎊（約390元新台幣）購得，如今拍賣結果出爐，竟售出656750英鎊（約2550萬新台幣）高價！

綜合外媒報導，這顆鑽戒的主人是汽車銷售員，沒有蒐集骨董或鑽石的習慣，她30年前在倫敦西部一家醫院附近的小攤販花了10英鎊買下這枚鑽戒，她當時認為這只是一枚人造珠寶製成的裝飾戒指。

報導指出，30年來鑽戒主人帶著鑽戒上街購物、做家事，直到一位珠寶商告知這枚戒指可能要價不斐，她才拿去鑑定。原先蘇富比拍賣公司預計鑽戒價格上看35萬英鎊（約1300萬新台幣），沒想到最後以656750英鎊售出（約2550萬新台幣），幾乎是蘇富比預期金額的兩倍。

蘇富比倫敦珠寶部門的負責人溫德姆（Jessica Wyndham）說，這顆鑽石其實有26.27克拉，於19世紀鑲成鑽戒，因為19世紀的鑽石切割法與今日不同，才使得鑽石似乎沒有光彩。