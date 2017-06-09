澳洲賽前為倫敦恐攻默哀 阿拉伯球員不甩引噓聲

澳洲在賽前舉行倫敦恐攻的默哀儀式，不過沙烏地阿拉伯並未配合，在全場觀眾默哀時，球員仍在半場準備比賽。（路透）

2017-06-09 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球會外賽正如火如荼進行中，昨（8日）晚澳洲在主場迎戰沙烏地阿拉伯，澳洲以3:2險勝，但卻出現了小插曲，賽前球場舉行默哀儀式，悼念日前英國倫敦恐攻罹難者，不過沙烏地阿拉伯球員並未配合，在澳洲球員、裁判及全場觀眾默哀時，沙烏地阿拉伯球員仍在半場繼續熱身準備比賽。

綜合外媒報導，世界盃亞洲區會外賽B組第3輪，昨（8日）晚澳洲在主場迎戰沙烏地阿拉伯，為了悼念包含2名澳洲人在內的英國倫敦恐攻罹難者，賽前球場進行1分鐘默哀儀式，不過沙烏地阿拉伯球員並未配合，在澳洲球員、裁判及全場觀眾默哀時，沙烏地阿拉伯球員各自返回自己的位置活動熱身，板凳席球員也未起立默哀，當默哀儀式結束之後，觀眾席傳來了對沙烏地阿拉伯球員不滿的噓聲。

許多球迷在網路上批評沙國球員不尊重罹難者，甚至呼籲FIFA取消沙烏地阿拉伯的參賽資格。

不過澳洲足總（FFA）賽後緩頰說：「FFA曾向亞洲足協及沙國提出，進行1分鐘默哀儀式，亞洲足協與沙國皆同意，讓默哀儀式舉行；不過沙國職員亦向FFA表示，這項傳統並不符合他們的文化；他們尊重我們的傳統，但會在自己的半場為比賽做準備。」

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