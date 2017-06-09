| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 國際

澳洲賽前為倫敦恐攻默哀 阿拉伯球員不甩引噓聲

澳洲在賽前舉行倫敦恐攻的默哀儀式，不過沙烏地阿拉伯並未配合，在全場觀眾默哀時，球員仍在半場準備比賽。（路透）

2017-06-09  10:04

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球會外賽正如火如荼進行中，昨（8日）晚澳洲在主場迎戰沙烏地阿拉伯，澳洲以3:2險勝，但卻出現了小插曲，賽前球場舉行默哀儀式，悼念日前英國倫敦恐攻罹難者，不過沙烏地阿拉伯球員並未配合，在澳洲球員、裁判及全場觀眾默哀時，沙烏地阿拉伯球員仍在半場繼續熱身準備比賽。

綜合外媒報導，世界盃亞洲區會外賽B組第3輪，昨（8日）晚澳洲在主場迎戰沙烏地阿拉伯，為了悼念包含2名澳洲人在內的英國倫敦恐攻罹難者，賽前球場進行1分鐘默哀儀式，不過沙烏地阿拉伯球員並未配合，在澳洲球員、裁判及全場觀眾默哀時，沙烏地阿拉伯球員各自返回自己的位置活動熱身，板凳席球員也未起立默哀，當默哀儀式結束之後，觀眾席傳來了對沙烏地阿拉伯球員不滿的噓聲。

許多球迷在網路上批評沙國球員不尊重罹難者，甚至呼籲FIFA取消沙烏地阿拉伯的參賽資格。

不過澳洲足總（FFA）賽後緩頰說：「FFA曾向亞洲足協及沙國提出，進行1分鐘默哀儀式，亞洲足協與沙國皆同意，讓默哀儀式舉行；不過沙國職員亦向FFA表示，這項傳統並不符合他們的文化；他們尊重我們的傳統，但會在自己的半場為比賽做準備。」

相關影片請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世界盃資格賽 默哀
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：澳洲賽前為倫敦恐攻默哀 阿拉伯球員不甩引噓聲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.