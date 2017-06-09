喜獲麟兒卻痛失愛妻！產房內全家福成遺照...

照片中的媽媽誕下兒子幾個小時後不幸身亡。（圖擷取自Jean Luc Montou臉書頁）

2017-06-09 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕一名產婦誕下兒子後，與家人一同沉浸在喜悅裡，她和未婚夫及大女兒在醫院病房裡開心的合照，不料，幾個小時以後，這名產婦就出現產後併發症、隔天離世。

29歲的貝特蘭德（Sarah Bertrand）及24歲的蒙圖（Jean Luc Montou）在醫院喜迎兒子出生，他們的大女兒也開心的抱著弟弟、細心呵護，一家人幸福洋溢的準備出院回家、向親友報喜。然而，貝特蘭德卻在幾個小時以後、毫無預警的出現產後併發症，隔天不幸辭世，儘管蒙圖面臨失去愛人痛苦，仍然必須打起精神照顧大女兒及剛出生的兒子。

蒙圖的故事在美國傳開，許多網友湧入他的臉書為他打氣，部分網友留言分享了自己失去至親的往事，而蒙圖也參加了心理治療小組。失去未婚妻將近一個月的日子，蒙圖不時透過臉書PO文悼念摯愛，他強忍悲痛的表示，「原本的我，是為了她而存在的，現在，我必須成為一個新的我，學習在沒有她的世界存活下去」。

新手爸還沉浸在喜獲麟兒的喜悅之中，卻突然失去深愛的妻子。（圖擷取自Jean Luc Montou臉書頁）