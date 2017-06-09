英國會大選出口民調 保守黨席次未過半

英國首相梅伊。（歐新社）

2017-06-09 06:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選於倫敦時間晚間10點（台灣時間9日清晨5點）結束，外媒指出，出口民調顯示英國首相梅伊（Theresa May）領導的保守黨暫時領先，但席次未過半，由於此消息與先前民調有所落差，英鎊發生跌勢。

《BBC中文網》報導，英國5年一選，本來應在2020年舉行大選，然而首相有權臨時召集大選，這次大選便是英國首相梅伊為了脫歐談判順利而舉行。

出口民調顯示，保守黨有可能獲得314個席位，工黨266席，蘇格蘭獨立黨34席，自由民主黨14席，威爾士黨3席，英格蘭和威爾士綠黨1席，其他18席，保守黨席次未過半，恐將失去國會掌控權，給了梅伊重重一擊。

《衛報》報導，如果結果真如預測保守黨未過半（326席），將出現僵局國會（hung Parliament），保守黨要聯合另一黨組織新政府。且保守黨若要通過其主張之脫歐法案，席次未過半會使得過程格外艱辛。由於外界預期脫歐協商恐受延宕，導致目前英鎊大跌。

英國於8日進行國會改選，選舉從當地時間上午7點到晚間10點，由4690萬的選民，決定下一個領導英國的政府與政黨，預計台灣時間下午1點會有大致計票結果。