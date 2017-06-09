| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國中會考成績今公布 早上8點開放查詢 PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 國際

英國會大選出口民調 保守黨席次未過半

英國首相梅伊。（歐新社）

2017-06-09  06:25

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選於倫敦時間晚間10點（台灣時間9日清晨5點）結束，外媒指出，出口民調顯示英國首相梅伊（Theresa May）領導的保守黨暫時領先，但席次未過半，由於此消息與先前民調有所落差，英鎊發生跌勢。

《BBC中文網》報導，英國5年一選，本來應在2020年舉行大選，然而首相有權臨時召集大選，這次大選便是英國首相梅伊為了脫歐談判順利而舉行。

出口民調顯示，保守黨有可能獲得314個席位，工黨266席，蘇格蘭獨立黨34席，自由民主黨14席，威爾士黨3席，英格蘭和威爾士綠黨1席，其他18席，保守黨席次未過半，恐將失去國會掌控權，給了梅伊重重一擊。

《衛報》報導，如果結果真如預測保守黨未過半（326席），將出現僵局國會（hung Parliament），保守黨要聯合另一黨組織新政府。且保守黨若要通過其主張之脫歐法案，席次未過半會使得過程格外艱辛。由於外界預期脫歐協商恐受延宕，導致目前英鎊大跌。

英國於8日進行國會改選，選舉從當地時間上午7點到晚間10點，由4690萬的選民，決定下一個領導英國的政府與政黨，預計台灣時間下午1點會有大致計票結果。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 英國 英國大選 英國首相梅伊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：英國會大選出口民調 保守黨席次未過半


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.