柯米控川普說謊 白宮：總統非騙子

2017-06-09 02:52

〔中央社〕正當前聯邦調查局局長柯米在國會聽證之際，美國總統川普參與一場宗教界的活動，他改編聖經的話、指責華府會以謊言阻止他做對的事，白宮還反駁柯米，川普不是騙子。

出乎外界意料，川普今天在柯米聽證會召開期間忍住沒發出任何一則推文，不過，柯米對他的指控相當嚴厲，他在聽證會上說，川普開除他時向外界說明的理由及對聯邦調查局（FBI）的污衊都是「謊言」。

對此，白宮副發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）僅簡短回應，「總統不是騙子」。

而當柯米仍在聯邦參議院情報委員會說明他與川普的互動時，川普約在中午時分抵達華府一間飯店，參與一場宗教相關的活動，是由基督教福音派團體「信仰及自由聯盟」（Faith and Freedom Coalition）主辦的研討會。

根據白宮隨行記者提供的資料，川普面對台下立場相近的支持者，彷彿找到溫暖與慰藉般，他改編聖經以賽亞書第一章節、意有所指地說，華府這些根深蒂固的利益集團「會盡一切力量阻止正義事業，阻止你們所有人，他們會說謊、阻撓，散播仇恨與偏見，但我們將做對的事情，不會退縮」、「真相將戰勝一切」。

川普還向台下支持者說，他拜託眾人協助與祈禱，「哇，你們都做到了」、「你們沒讓我失望，我也永遠不會讓你們失望」；而當他說「我們受困、你們知道的」，台下有支持者回應川普「沒錯」，但川普強調，他捍衛美國人民及美國優先的信念不變，「那些被遺忘的男男女女，將永不再遭到遺忘」。

川普重述就職及競選時的語言，他完全沒有提到柯米的名字，而回應柯米的指控，川普也交由個人律師發言，而這形同上任不滿半年的川普，已有相關案件，需要在白宮之外尋求專業法律人士支援。