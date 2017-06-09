柯米喊話 要川普快拿出錄音帶

2017-06-09 02:00

〔中央社〕前聯邦調查局（FBI）局長柯米今天說，因擔心美國總統川普可能說謊，才決定留下兩人每次談話的備忘錄，他還向川普喊話，若有兩人會面時的錄音帶，快公布。

柯米遭川普開除後首度公開現身，今天在國會聽證時，針對川普的說法提出自己的回應，句句充滿威力。他一開頭就指責，川普開除他的說詞及對聯邦調查局的毀謗是「謊言」，「就這麼簡單」。

「老天爺，我真希望（和川普的會面）有錄音帶」，「總統知道有沒有錄音」、「有的話，全都公布吧，快點」。

成為一介平民的柯米，對川普喊話更顯放得開。川普開除他後曾在推特放話「最好期待我們的談話沒有錄音」，意圖威脅柯米別向媒體洩密，然而，法律人性格堅毅的柯米，不但在書面證詞中詳述與川普單獨會面的對話，更在公開聽證會上，向川普喊話，快點公布錄音帶。

有參議員問柯米，為何決定和川普會面後要留下備忘錄？他說，從他首次和川普的互動經驗，讓他擔憂川普可能會對兩人會談的本質說謊及其他複雜原因，他選擇盡可能記錄下兩人談話內容。

還有議員問柯米，為何不在川普向他提到放過前白宮國安顧問佛林時、就告訴川普這是錯的？柯米短暫停頓後說，「這是個好問題」，他認為，自己當時若更堅強，也許會這麼做，但他第一時間聽到川普的說法，心裡其實是震驚的。

對川普就佛林的案子向他說情，柯米不願說川普是否涉及妨礙司法公正，「這不該由我斷定」，但他認為，川普的要求是一種「指示」；他更以強烈的「說謊」字眼指控，川普在開除他後針對他及FBI的說法是毀謗。

「事實、全部的事實，除了事實，再無其他」。重回國會、200公分高的柯米再度舉起右手宣讀上述誓言，柯米在開場白時主動說到，他想告訴美國人民，FBI是誠實的、堅強的，一直且永遠都將是獨立超然。

柯米還說，「沒有我的FBI仍會好好的」，儘管他已不是局長，但他展現捍衛FBI的堅定態度，更強調無關乎他個人，對照川普開除他後對FBI的批評，誰能得到華府沼澤、聯邦政府工作人員的人心，再清楚不過。

儘管柯米沒有從自己口中說出川普妨礙司法公正，但他不只一次提到，相信這會是調查「通俄門」的特別檢察官、前FBI局長穆勒的調查範圍，川普的大麻煩，是否從「通俄門」轉向「妨礙司法」？這離國會彈劾川普的起步還有多遠？

參院情報委員會所在的哈特大樓，今天擠滿想見證這場聽證會的人潮，而大樓大廳的巨型裝置藝術作品「山與雲」，彷彿為柯米的聽證留下註腳。按柯米的說法，川普曾要他移走「通俄門」調查的疑雲，但當雲霧漸消，不動如山的事實就是，即使貴為美國總統，也不能凌駕法律之上，這一點，川普必須明瞭。