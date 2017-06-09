柯米指川普說謊 盼私下交談確有錄音

2017-06-09 00:22

〔中央社〕美國聯邦調查局前局長柯米今天說，他希望川普總統推文中的威脅性說法屬實，即他與川普的某一私下交談已經錄音。

柯米（James Comey）在參院情報委員會作證指出，他因擔心川普事後說謊，而感到他和川普的這段互動有必要加以記錄。他說，當時川普勸他放棄對前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）的調查。

他直接提到川普的推文，他說，「我看到了有關錄音的這則推文，老天，我希望真有錄音帶」。

柯米指控，川普政府詆譭他，並說出和聯調局有關的謊言。至於川普要求他對佛林放棄調查是否意圖妨礙司法，他不願表示意見。

柯米在參院情報委員會召開的聽證會說，川普政府對他5月9日被革職提出的「前後不一說明」，令他感到困惑。

柯米說：「儘管法律規定，開革聯調局（FBI）局長完全不須要理由，但川普政府卻決定詆譭我，更重要的是詆譭聯調局，宣稱聯調局陷入混亂而且局內人員對局長失去了信心。」

「那都是謊言，顯而易見。我非常遺憾，聯調局人員和美國民眾聽到了那些謊言。」

柯米在昨天公布的書面證詞中說，川普曾要求他，在聯調局對通俄案的調查中放棄針對佛林（Michael Flynn）的部分。柯米透露，川普2月間在白宮的1項會議中告訴他，「我希望你願意放過這部分，放過佛林」。

有些法律專家指出，國會若要在妨礙司法的指控上更進一步地彈劾川普以期將他罷免，那麼柯米的證詞將能強化彈劾理由。

不過柯米說：「我認為，我不適合談論，我與總統的這段對話是否等於妨礙司法。我只是認為，這令人非常不安、非常憂心。至於妨礙司法與否，我確信，特別檢察官會努力獲致結論，以設法了解話中有何意圖，從而是否構成犯罪。」