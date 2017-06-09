指控白宮說謊汙衊 柯米掀美政治海嘯

2017-06-09 00:22

〔中央社〕美國聯邦調查局前局長柯米今天在國會作證，指控白宮說謊與汙衊，總統川普有意以職務換取放棄通俄門調查，在水門案後近半世紀掀起美國政治海嘯。

柯米（James Comey）在聯邦參議院情報委員會聽證會上，詳細回應兩黨議員連番詢問有關川普（DonaldTrump）與他的私下對話，以及前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）涉及與俄羅斯當局就介入美國選舉的接觸。

柯米的回應掀起華府政治海嘯，恐將危及川普政府執政前途。

柯米直指，川普有意以聯邦調查局（FBI）長職務，換取他的「忠誠」，「希望」他放手不再對佛林進行調查，並認為俄羅斯毫無疑問以各種手段介入與影響總統選舉。

根據柯米的說法，川普就任前後的言行．無視柯米具司法身分，要求忠誠，意圖將他「納入」陣營，但柯米堅守檢調獨立，無意配合，拒絕放下「通俄門」調查，最後慘遭革職。

柯米形容，川普政府對他與聯邦調查局的說法是「汙衊」，是「錯誤與謊言」。

依據柯米的口頭答詢與書面證詞，川普的行為與說法極度不適當，恐逾越法律界限，涉及總統濫權。

對國會議員來說，川普的作法跨過行政和司法界線，意圖將聯邦調查局納入麾下。瞭解川普的人士指出，這就是典型的川普，川普的私人律師也是如此，過去在紐約，任何事都沒有界線。

依據柯米的答詢，他擔任FBI局長期間，僅與前總統歐巴馬（Barack Obama）會晤3次，與川普高達9次的通話與單獨會晤，極不尋常。

柯米同時拋出更多問題，選舉期間流傳於媒體與國會議員間的「俄羅斯文件」再度浮上檯面，柯米對此以涉及機密，不願公開說明。

柯米出席國會聽證，不分黨派兩黨議員齊聚同一陣線。他不時以「震驚」與「意外」形容和川普的私下互動，希望會晤有紀錄，導致他必須在會後詳實寫下川普的用字，並告知他人，以作為日後呈堂證供需要。

川普將川普大樓的商業運作規則，搬進白宮與司法殿堂，通俄門與阻礙司法等指控，勢將繼續延燒。