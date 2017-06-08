倫敦驚傳可疑物品 警封鎖車站、道路疏散人群

英國今日舉行大選，但在倫敦卻出現可疑物品，警方拉起警戒線疏散人群，並封鎖鄰近的查令十字車站及道路。（圖擷取自推特）

2017-06-08 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選今日舉行，但倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）附近在當地時間下午2點40分（台灣時間8日晚間9點40分）發現可疑物品，由於日前倫敦才有恐怖攻擊事件，使得當局不敢大意，拉起警戒線疏散人群，並封鎖鄰近的查令十字車站（Charing Cross station）及道路，所幸在經過1小時的調查，查明該物品與恐怖攻擊無關，重新開放車站與周邊道路。

根據英國《獨立報》報導，警方表示，可疑物品在特拉法加廣場和查令十字車站附近的鄧坎嫩街（Duncannon Street）被發現，作為預防措施，封鎖了查令十字車站和道路。

不過在1小時後，警方於3點40分（台灣時間8日晚間10點40分）解除封鎖，人員也撤離，排除了恐怖攻擊。

恐攻頻傳，造成英國人心惶惶，昨日倫敦西南方新建美國大使館前，警方發現兩台無人可疑車輛，找尋不到車主的情況下，警方封鎖現場，並連絡消防、醫護人員，然後引爆兩台車，結果兩台車都與恐攻無關。