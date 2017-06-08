聯航再出包 拒讓百年名琴登機

2017-06-08 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕頻頻出包！聯合航空從4月暴力趕客事件以來，一舉一動都被外界關注。近來聯航又遭一名小提琴家指控，自己百年歷史的小提琴在託運過程中，遭到機組人員粗暴對待！

綜合外電報導，小提琴家柯蕾雅（Yennifer Correia）的律師告訴媒體，柯蕾雅在休斯敦路易斯安那州準備登機時，被告知不能帶著她大約1700年代晚期製作的小提琴登機，應該和其他行李一起託運。雖然美國法律允許音樂家帶樂器上飛機，柯蕾雅也願意負擔任何的費用，但聯航一名工作人員不但試圖搶走她的樂器，兩人還爆發肢體衝突。

柯蕾雅的律師指出，依據美國航空法規定，航空公司必須允許旅客將小型樂器當作隨身行李一起帶上機。因為託運而損壞樂器的例子實在太多，因此音樂人的共同默契，就是別讓航空公司保管你的樂器。聯航則回應，對於所有不符合客戶期望的搭機經驗，聯合航空感到失望。他們正在與柯蕾雅聯絡中，希望更了解情況並提供幫助

這並不是聯航第一次對音樂家不友善。2009年聯航弄壞加拿大歌手卡羅爾（Dave Carroll）的吉他，他不滿未受賠償寫歌貼上網獲得廣大回響，導致聯航股價下跌一成，1.8億美元市值（將近台幣59億元）就此蒸發。

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