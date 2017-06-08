| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 國際

聯航再出包 拒讓百年名琴登機

2017-06-08  23:15

〔即時新聞／綜合報導〕頻頻出包！聯合航空從4月暴力趕客事件以來，一舉一動都被外界關注。近來聯航又遭一名小提琴家指控，自己百年歷史的小提琴在託運過程中，遭到機組人員粗暴對待！

綜合外電報導，小提琴家柯蕾雅（Yennifer Correia）的律師告訴媒體，柯蕾雅在休斯敦路易斯安那州準備登機時，被告知不能帶著她大約1700年代晚期製作的小提琴登機，應該和其他行李一起託運。雖然美國法律允許音樂家帶樂器上飛機，柯蕾雅也願意負擔任何的費用，但聯航一名工作人員不但試圖搶走她的樂器，兩人還爆發肢體衝突。

柯蕾雅的律師指出，依據美國航空法規定，航空公司必須允許旅客將小型樂器當作隨身行李一起帶上機。因為託運而損壞樂器的例子實在太多，因此音樂人的共同默契，就是別讓航空公司保管你的樂器。聯航則回應，對於所有不符合客戶期望的搭機經驗，聯合航空感到失望。他們正在與柯蕾雅聯絡中，希望更了解情況並提供幫助

這並不是聯航第一次對音樂家不友善。2009年聯航弄壞加拿大歌手卡羅爾（Dave Carroll）的吉他，他不滿未受賠償寫歌貼上網獲得廣大回響，導致聯航股價下跌一成，1.8億美元市值（將近台幣59億元）就此蒸發。

相關影片請見：

廣告
  • 柯蕾雅（Yennifer Correia）的小提琴是1700年代晚期於義大利製作的，價值難以估計。（美聯社）

    柯蕾雅（Yennifer Correia）的小提琴是1700年代晚期於義大利製作的，價值難以估計。（美聯社）

  • 聯航一名工作人員不但試圖搶過柯蕾雅的小提琴，兩人還引發肢體衝突。（圖擷自YouTube）

    聯航一名工作人員不但試圖搶過柯蕾雅的小提琴，兩人還引發肢體衝突。（圖擷自YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 聯合航空 聯航
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：聯航再出包 拒讓百年名琴登機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.