刺青請小心！美男刺青後2個月感染食肉菌死亡

一名美國男子的刺青因感染食肉菌死亡。示意圖，非新聞當事人。（法新社）

2017-06-08 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕刺青導致死亡？美國德州一名男子日前在腿部刺青，不料卻引發「食肉菌」（flesh-eating bacteria） 病毒感染，2個月後竟宣告不治，此案引發當地熱烈討論。

《BBC》報導，該德州男子日前在腿部刺上「耶穌是我的生命」字樣，隨後去墨西哥灣游泳，沒多久就感到腿部劇痛，緊急送往達拉斯的醫院治療，當時醫師也發現他有酒精性肝硬化病史，他向醫師表示自己每天喝6瓶啤酒。

該男子在帕克蘭紀念醫院（Parkland Memorial Hospital）住院24小時，醫師發現他有生命危險，隨後發現他感染「食肉菌」呈陽性，最後仍宣告死亡。

英國醫學期刊（BMJ, British Medical Journal）指出，該病原體在墨西哥灣沿海地區很常見，且尤其發生在溫暖的季節。

根據美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention），美國創傷致病菌每年有8萬個病例，其中每年造成100例死亡，大部分感染原因是因為誤食貝類。醫護人員建議，有新刺青者應避免游泳，洗澡期間也應將刺青處附蓋住。