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IS殺紅眼 3天內屠殺200平民

2017-06-08  17:00

〔即時新聞／綜合報導〕伊斯蘭國（IS）位於伊拉克大城摩蘇爾的勢力範圍逐漸遭攻破。但聯合國指出，IS屠殺平民的情況反而變本加厲，甚至在3天內殺掉200名以上的平民。

根據《路透》報導，聯合國人權辦公室發布報告，直指IS屠殺平民的情形「顯著提升」。報告中指出，自上個月26日以來，超過231名平民在試圖逃離摩蘇爾西區時遭IS殺害，還一度在3天內殺掉超過204人。

聯合國兒童基金會則在近日指出，IS在戰況吃緊的情況下，強迫未成年人參與戰鬥，或將他們當作人肉盾牌抵禦砲火。

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  • 聯合國人權辦公室指出，IS屠殺平民的情形有變本加厲的趨勢。（法新社）

    聯合國人權辦公室指出，IS屠殺平民的情形有變本加厲的趨勢。（法新社）

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