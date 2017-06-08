中國江西官員燒垃圾提煉重金屬轉售 村民中毒送醫

電子垃圾被焚燒後產出毒氣，危害村民的健康，圖為示意圖，與本文無關。（資料圖 法新社）

2017-06-08 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省資溪縣傳出有村官於深山處焚燒電子垃圾，目的是提煉出重金屬並轉賣，據傳一天利潤就有人民幣5萬元，燒一次可賺幾十萬元。當地30多位居民因燃燒產出的毒霧而送醫，並且控訴有害物質進入土壤與水中，「我們種的包菜，現在村裡沒有人敢吃了，也不知道家裡的水還能不能喝。」

據綜合媒體報導，該焚燒場位於撫州市資溪縣高阜鎮東北部的山林裡，建造前未經任何相關手續，是間非法的焚燒廠，而且與附近的胡家陂村僅數百公尺遠，工廠排放出來的有毒煙霧造成30多位村民嘔吐、頭暈，送醫急救已無大礙，但仍有7位住院治療中。村民指控，焚燒過的垃圾進入了土壤與水源中，「我們種的包菜，現在村裡沒有人敢吃了，也不知道家裡的水還能不能喝」。

據村民指出，焚化爐的經營者從廣東運來3大貨櫃的電子垃圾，總重超過150噸。然而環保部門清查並清理後，表示只有30多噸的垃圾，「相對沿海來說是個很小的窩點。」

中國每年生產大量電子產品，然而回收管理措施不當，推估有10億支廢棄手機未能妥善處理。近年傳出有人焚燒廢棄垃圾提煉重金屬換取暴力，造成無辜民眾的生命財產受到侵害。