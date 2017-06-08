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川普「通俄門」獲平反 美媒：調查恐轉向妨礙司法

柯米（見圖）明天將赴國會作證。（美聯社）

2017-06-08  14:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）明天將赴國會作證，柯米書面證詞指出，川普不在俄國被控介入美國大選的調查內，雖然川普可能安全度過「通俄門」，但美國法界認為，未來國會調查重點恐轉為川普妨礙司法公正。

川普對柯米證詞表示欣慰，認為自己被徹底平反，不過，《華盛頓郵報》訪問法界人士指出，從柯米的證詞顯示，川普要求他放前白宮國安顧問佛林一馬，川普妨礙司法公正的疑雲可能加劇。

康乃爾大學法學院教授歐林（Jens David Ohlin）直說，雖然川普和柯米單獨會面，沒有單一一場能證明川普試圖非法阻礙調查，但加總起來的資料顯示，川普的做法已構成妨礙司法公正。

報導也認為，柯米明天勢必面臨眾多議員的質詢，受到參議員的嚴格檢驗，共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）質疑，柯米為什麼不做得更多，「如果你認為這個人正在試圖妨礙司法公正，那身為FBI局長，除了自己寫下談話備忘錄外，你可能該做些事。」

此外，根據美國最新民調，有61%民眾相信川普砍掉柯米，是為了保護川普自己，而非為了幫助美國。不過，也有55%受訪者表示不相信柯米。

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