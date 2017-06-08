「口頭感謝是不夠的」 佛心老闆拿25億元分員工

佛心老闆佛里斯開設一家玻璃門相關組件公司，已70歲的他決定退休而將公司出售，並拿出其中的8600萬美元，坐為員工分紅。（圖取自富比世）

2017-06-08 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕玻璃門相關組件公司CR Laurence的總裁、億萬富翁佛里斯（Donald Friese）近日接受外媒專訪。他說自己將公司以13億美元（約391億元台幣）售出，並將其中的8600萬美元（約25億8千萬元台幣）拿來當作1400名員工的分紅，他認為對員工表達感謝，只是口頭上是不夠的。

佛里斯接受洛杉磯時報專訪，訴說自己的創業故事。佛里斯1940年出生，父母因為家貧，在他5歲時將他送到孤兒院，他從小便開始工作求生；高中畢業後佛里斯從軍，並曾駐紮在台灣、沖繩；退役後佛里斯進入CR Laurence公司，從初階職員做起，由於表現優異，被提拔為合夥人，並逐漸將公司買下。

報導指出，佛里斯70歲時決定退休，將公司售出，售得13億美元。佛里斯說，他很討厭人們僅用口頭道謝，因此他拿出8600萬美元，當作1400名員工的分紅，平均每人得到6萬美元（約180萬元台幣）以上的獎金，其中兩名長期雇用的倉儲員工，更獲得每人100萬美元（3010萬元台幣），兩人喜極而泣。