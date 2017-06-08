與恐龍同期鳥類標本 首次在琥珀中被發現

起初，當地人都以為琥珀中所出現的爪子是蜥蜴爪，經研究團隊掃描，才發現內含一隻反鳥類雛鳥骨骼的完整樣貌。（圖擷自gizmodo）

2017-06-08 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕琥珀內不是只有昆蟲！古生物學家宣布，他們發現了有史以來第一件琥珀雛鳥標本，一隻與恐龍生存在同個時代的鳥類，在9900萬年前遭到樹脂包覆形成一個天然的鳥類標本，為古鳥類研究提供了千載難逢的機會。

由台美中加等多國聯合研究團隊，在著名的知名地學刊物《岡瓦納研究》（Gondwana Research）上公開這次發現，這是人類在琥珀中所發現的最完整古鳥類化石，牠是一隻出生僅數週的反鳥類雛鳥，反鳥類是白堊紀出現的原始鳥類，其肩帶骨骼的關節組合與現生鳥類的相反，因此得名，所有的反鳥類都隨著恐龍一同在白堊紀末期滅亡。

美國洛杉磯自然史博物館恐龍研究院院長恰普（Luis M. Chiappe）表示：「此次發現的雛鳥琥珀約9公分長，包覆了接近完整的一隻古鳥類的頭部、頸椎、翅膀、腳部和尾部，保存了各種形態的羽毛、耳朵、眼瞼，以及跗骨上極具細節的鱗片，等大量相關的軟組織和皮膚結構。」為古鳥類研究提供了千載難逢的機會。

起初，當地人都以為琥珀中所出現的爪子是蜥蜴爪，但騰衝虎魄閣博物館館長陳光意識到這個標本更像鳥類的足部，隨後委託研究團隊作掃描，才發現了琥珀內部還隱藏著頭骨、脊椎等重要信息，通過數據的重建，得到了這隻反鳥類雛鳥骨骼的完整樣貌。

共同作者之一的台北市立大學曾國維教授表示，標本中的雛鳥栩栩如生，其整體姿態酷似正在捕獵的姿態，身體揚起，爪子和嘴巴張開，翅膀後掠，非常的生動，推測有可能在捕獵的時候被從天而降的樹脂所粘住。

至於有無機會像電影《侏儸紀公園》一樣從琥珀中取出古生物DNA，來讓牠們在現在重生，研究團隊表示，類似發現的研究證明，在琥珀中的肉體早已碳化，沒有可用的DNA。