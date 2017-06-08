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浪費！中國共享單車氾濫 杭州驚見「單車公墓」

江蘇杭州最近因為共享單車數量過盛，在一處空地形成「單車公墓」，遭當地民眾批評「浪費資源」。（圖擷取自新華網）

2017-06-08  10:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國共享單車亂象不斷，由於當地民眾違規停車和沒有系統管理方式，影響到交通秩序和市容。江蘇杭州最近因為共享單車數量過盛，在一處空地形成「單車公墓」，遭當地民眾批評「浪費資源」。

綜合媒體報導，杭州錢江世紀城春和錢塘區西側的一處空地上，空地約有2個足球場大，堆滿了五顏六色的共享單車，約有上千輛。家住附近的民眾表示，大量堆放共享單車的現象已持續了約2個月，每天還會有車輛將各種共享單車運進空地。

當地民眾對這樣的現象感到困惑，「好好的共享單車不投入使用，為什麼要把它們關起來呢？這不是浪費資源嘛！」

當地政府表示，現在市面上共享單車種類很多，各家企業極力投入，但由於單車騎士隨意停放，埋下了許多交通隱患。由於共享單車的「野蠻生長」，已經影響到了交通秩序和市容，只好將它們暫時集中起來，然後通知各家公司前來處理，但是目前效果並不理想。

杭州錢江世紀城春和錢塘區西側的一處空地上，空地約有2個足球場大，堆滿共享單車約有上千輛。（圖擷取自新華網）

中國共享單車亂象不斷，由於當地民眾違規停車和沒有系統管理方式，影響到交通秩序和市容。（圖擷取自新華網）

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