冷靜計畫挾持學校 …菲律賓IS首領長相曝光！

「阿布沙耶夫（Abu Sayyaf ）」領袖哈比倫（Isnilon Hapilon）。《美聯社》

2017-06-08 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕上個月初，菲律賓總統杜特蒂與親伊斯蘭國的恐怖組織「阿布沙耶夫（Abu Sayyaf ）」開戰，並宣布菲南民答那峨島（Mindanao）進入為期60天的戒嚴。外媒近日曝光阿布沙耶夫首領的樣貌。

《美聯社》公開「阿布沙耶夫（Abu Sayyaf ）」領袖哈比倫（Isnilon Hapilon）與其他成員開會的影片，影片中，他們冷靜地計畫著要在學校劫持人質、占領高速公路，「要讓人們恐懼」，哈比倫是全球通緝的頭號恐怖份子之一。

報導指出，菲律賓軍方證實該影片中人就是哈比倫，並指出「阿布薩雅夫」想要將馬拉威市變成伊斯蘭國在菲律賓的重要根據地。菲律賓軍方表示，馬拉威市至今被殲滅的120名恐怖份子，至少8名為外籍聖戰士，包含1名車臣人、1名葉門人、數名馬來西亞人及印尼人。

本報曾報導，馬拉威的衝突起於23日，當時安全部隊突襲極端組織「阿布薩雅夫」軍事領袖哈比倫所躲藏的一棟房舍，結果引來另一個激進組織「馬烏德（Maute）」約百名好戰份子前來支援。

杜特蒂對馬烏德升起IS旗幟大為憤怒，誓言絕不能讓伊斯蘭國在基督徒佔大多數的菲律賓取得立足點，即便犧牲人命也在所不惜；「我的命令是殺無赦，讓我們一次解決民答那峨的問題，別強迫我動手。」