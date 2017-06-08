FBI前局長柯米證詞曝光 「川普要他放過弗林」

美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（右）與美國總統川普（左）。（歐新社資料照）

2017-06-08 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey），將於美國時間8日出席美國參院聽證會，為「通俄門」事件作證。7日柯米率先將證詞曝光，指美國總統川普曾私下要求他效忠，並要他放過對前國家安全顧問弗林（Mike Flynn）的調查。

綜合媒體報導，7日柯米率先將長達7頁的書面證詞公布，其中描述川普就職總統1週後，1月27日與川普單獨2人在白宮晚宴的對話過程，稱川普問他是否想留任FBI局長，並說很多人想要他的工作，讓柯米覺得川普試圖想建立「某種恩賜、任命的關係」。川普還對他說，「我需要忠誠、我指望忠誠。」2人陷入一陣尷尬，柯米並沒有回應任何話、任何動作。

柯米指出，2月14日與川普在白宮橢圓形辦公室對話，川普單獨留下他進行對話。川普說，弗林和俄國人接觸沒有錯，但弗林誤導副總統彭斯，所以要下台，「希望你能設法放過此事，放過弗林，他是好人。」

3月30日川普打電話給柯米，川普稱「通俄門」是烏雲壟罩，讓他沒辦行使職權為國家做事，並強調自己和俄羅斯沒有一點關係，與俄國妓女也沒有關係，要求柯米為他「除去烏雲」。

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