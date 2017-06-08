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柯米：首次見過川普後即決定記下對話

2017-06-08  05:36

〔中央社〕美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）今天表示，自己第一次與川普見面後，就決定將每次兩人單獨談話記下，還說過去與前總統歐巴馬談話後，從未這樣做過。

柯米訂於8日到參議院情報委員會作證通俄案相關調查。

據這份7日公布於參議院情報委員會的7頁聲明裡，柯米表示，他與當時仍為總統當選人的川普第一次見面，是在1月6日於紐約川普大樓的1間會議室，當時他與其他情治首長向川普及其新的國安團隊簡報，報告情報單位一份對俄羅斯干擾美國大選的評估發現。

柯米表示，後來他單獨留下，向川普簡報部分個人的敏感情資，之所以這樣作，一方面是國家情報總監（DNI）基於聯邦調查局（FBI）的反情報責任，以及他會繼續留任FBI局長的位置而要他單獨去報告，另一方面大家也同意應由FBI局長一人去簡報，以使對總統當選人潛在的窘況降到最低。

而在1月6日的會面前，柯米還事先與FBI的幹部討論，是否該告訴川普，FBI確實未對他個人展開反情報調查，後來大家同意，只要情況許可，就向川普報告，因此在川普大樓那場1對1的簡報裡，柯米告訴川普，FBI沒有調查他。

柯米表示，他覺得有必要以備忘錄記下首次與川普的對話，為確保精確，他會後即在川普大樓外的FBI車上，用筆電記下內容，自此開始，凡單獨與川普談話後，他都會立即記下。

柯米說自己過去從沒這樣作過，像過去與前總統歐巴馬有過2次單獨面談（從沒在電話上），他都沒有做過紀錄。在4個月期間，他共與川普有過9次單獨談話，3次是當面、6次是電話。

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