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作證前夕 柯米證實川普要他放過佛林

2017-06-08  03:20

〔中央社〕前美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天在一項聲明表示，總統川普要他「放過」對前國家安全顧問佛林的調查，還對他說「我需要忠誠、我指望忠誠」。

路透社報導，柯米將於8日前往參議院情報委員會作證。據參議院情報委員會網站上所貼出的柯米聲明副本，柯米藉公開聲明重新描述川普就職1週後，在1月27日那場他與川普晚宴的對話經過。

柯米表示，川普於晚餐期間問他是否想繼續待在FBI局長的位子上，令他開始擔心川普試圖想建立「某種恩賜、任命的關係」。

柯米在聲明裡進一步指出：「有鑑於FBI向來的地位是獨立於行政機關以外，那讓我極度擔心。」

法新社報導，遭開除的FBI局長柯米今天在聲明裡證實，總統川普促請他放棄對前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）與俄羅斯接觸的調查。

柯米引述2月14日兩人單獨在橢圓形辦公室時川普所說的話：「我希望你能設法放過此事，放過佛林，他是好人。」

柯米於聲明裡說：「我的理解是，總統要求我們放掉所有對佛林不實交代去年12月與俄國大使對話的調查。」

柯米說：「總統說『我需要忠誠，我指望忠誠』，在出現尷尬的沉默之際，我沒有任何動作、說話，或改變臉部表情。」

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