印度炮竹工廠爆炸失火 23名工人死亡

印度中央邦一家炮竹工廠週三（7日）發生爆炸，造成23人死亡。（美聯社）

2017-06-08 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度中央邦一家炮竹工廠週三（7日）發生爆炸，造成23人死亡。當地媒體指出，安全措施未妥善落實，印度炮竹工廠爆炸或失火情況很常見。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，為於中央邦首府博帕爾（Bhopal）東南方約450公里的巴拉加特縣（Balaghat）一家炮竹工廠週三下午3時許，因爆炸引發大火，消防員花了2小時才控制火勢。

警方表示，炮竹工廠爆炸引發大火造成23人死亡。「屍體從瓦礫中被撈出，受傷的人則被送往醫院治療，有8名重傷者被送至那格浦爾（Nagpur），另外2名傷者則在本地醫院治療。」

警方表示，爆炸威力相當強大，連工廠的牆壁都倒塌了。地方官員亞達夫（Bharat Yadav）表示，可能還有更多的工人在工廠內。亞達夫告訴《法新社》，目前仍不清楚爆炸原因，已就此事展開調查。

印度媒體指出，印度爆竹工廠爆炸或失火情況很常見，過去最嚴重的事故發生在2012年9月，坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）一家沒有執照的煙火工廠發生爆炸，造成40人死亡、70多人受傷。