中國製奶粉不安全 強國「職業奶媽」賺外快

2017-06-07 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國屢屢傳出奶粉食安問題，讓新手媽媽無法信任中國製奶粉，有業者嗅到這股商機，在網路上販賣鮮母乳，250毫升竟要價150元人民幣（約675元新台幣），甚至出現「職業奶媽」也加入賣母乳行列。

根據《華西都市報》報導，在中國母乳不屬於一般的食品資源，販賣母乳屬於非法交易，但有些媽媽因分娩併發症缺乏母乳，又對中國製奶粉有疑慮，因此轉向購買別人的母乳。在中國的一些網路平台很容易找到兜售母乳的訊息，價格則從15元（約68元新台幣）到60元（約270元新台幣）不等，其中某網站標榜新鮮母乳，一袋250毫升要價150元人民幣。

報導指出，這些販賣母乳的業者都相當謹慎，購買前還必須提供出生證明或地址，有些業者更是只透過快遞或是賣附近社區，一位不具名業者就透露，供乳的媽媽產量若夠多，一個月可以因此增加7、8000元收入。

不過，成都婦幼保健院的醫生提醒，雖然透過體檢可以排除「職業奶媽」患有肝炎、愛滋病等傳染疾病，但若在哺乳期間染上疾病，或濫用抗生素類藥物，也會對人體構成威脅，且在運送過程中，母乳也容易變質。

另外，四川英濟律師事務所律師也表示，母乳不是一般意義上的商品，即便業者標榜安全、衛生、新鮮，但也免不了供乳者患有自己本身也尚未了解的疾病，或是母乳在包裝、運送過程中的衛生安全也值得注意，由於兜售母乳屬於違法交易，倘若出現相關疾病傳染問題，各方也均負法律責任。