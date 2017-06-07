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中國大舉查封 知名追星狗仔社群帳號

2017-06-07  19:25

〔即時新聞／綜合報導〕以「營造健康向上主流輿論環境，有效遏制渲染演藝明星緋聞隱私、低俗媚俗之風等問題」為由，北京市網信辦今約談包含微博、騰訊、優酷、網易、百度等入口網站，要求關閉19個知名「狗仔追星帳號」。

中媒消息指出，目前包含風行工作室官微、全明星探、中國第一狗仔卓偉、名偵探趙五兒、狗仔大聖、Live全明星直播、長春國貿、娛樂圈揭秘、娛樂圈大表姐、八組兔區每日爆料、Go硬工作室、小浪花XD、明星那些事兒、愚公愚樂等知名狗仔帳號，目前在微博、騰訊、網易、百度等知名入口網站上均遭關閉查封

北京市網信辦指稱，根據本月1日實施的《中華人民共和國網絡安全法》規定，任何人及組織不得利用網路從事侵害他人名譽、隱私、和其他合法權益等活動，這是為了「積極傳播社會主義核心價值觀，營造健康向上主流輿論環境，採取有效措施遏制渲染演藝明星緋聞隱私、炒作明星炫富享樂、低俗媚俗之風等問題」。

詳細關閉清單如下：
☆微博關閉帳號：
風行工作室官微、全明星探、中國第一狗仔卓偉、名偵探趙五兒、狗仔大聖、Live全明星直播、長春國貿、娛樂圈揭秘、娛樂圈大表姐、娛樂圈門衛趙大寶、娛樂圈八婆、娛樂圈社長、八組兔區每日爆料、Go硬工作室、小浪花XD、八卦_我實在是太CJ了、星扒皮、明星那些事兒、愚公愚樂

☆今日頭條關閉帳號：
全明星探、名偵探趙五兒、狗仔大聖、長春國貿、娛樂圈揭秘、娛樂圈大表姐、娛樂圈門衛趙大寶、娛樂圈社長、八組兔區每日爆料、Go硬工作室、星扒皮、明星那些事兒、愚公愚樂

☆騰訊關閉帳號：
全明星探、長春國貿、娛樂圈社長、Go硬工作室、星扒皮、明星那些事兒、愚公愚樂

☆一點資訊關閉帳號：
全明星探、名偵探趙五兒、長春國貿、娛樂圈大表姐、星扒皮、愚公愚樂

☆優酷關閉帳號：
全明星探、名偵探趙五兒

☆網易關閉帳號：
名偵探趙五兒、長春國貿、娛樂圈揭秘、娛樂圈大表姐、娛樂圈社長、星扒皮、明星那些事兒、愚公愚樂

☆百度關閉帳號：
全明星探、長春國貿、娛樂圈大表姐、明星那些事兒、愚公愚樂

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  • 北京市網信辦今約談包含微博、騰訊、優酷、網易、百度等入口網站，要求關閉19個知名「追星帳號」。（圖擷自新浪網）

    北京市網信辦今約談包含微博、騰訊、優酷、網易、百度等入口網站，要求關閉19個知名「追星帳號」。（圖擷自新浪網）

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標題：中國大舉查封 知名追星狗仔社群帳號


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