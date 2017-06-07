愛犬誤啟動拖拉機 千萬富翁不幸喪命

2017-06-07 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國北薩莫賽特郡一名70歲的千萬富翁米德（Derek Mead），4日帶著愛犬在農場整理時，愛犬疑似跳上拖拉機後，不慎將它發動，導致拖拉機把米德撞倒，雖然米德緊急送醫，但最終仍因心肌梗塞死亡。

英國《電訊報》報導，米德事業有成，他和兒子於當地擁有2千英畝的土地，靠畜牧業致富，他平常會帶著牧羊犬和獵犬在農場內幹活。

米德的家屬透露，當天不知道是哪隻狗跳進拖拉機的駕駛座內，不慎啟動了拖拉機，拖拉機開始後退，將拖拉機後方的米德撞倒，雖然緊急搶救，但最終仍回天乏術。