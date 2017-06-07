| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 國際

愛犬誤啟動拖拉機 千萬富翁不幸喪命

2017-06-07  19:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國北薩莫賽特郡一名70歲的千萬富翁米德（Derek Mead），4日帶著愛犬在農場整理時，愛犬疑似跳上拖拉機後，不慎將它發動，導致拖拉機把米德撞倒，雖然米德緊急送醫，但最終仍因心肌梗塞死亡。

英國《電訊報》報導，米德事業有成，他和兒子於當地擁有2千英畝的土地，靠畜牧業致富，他平常會帶著牧羊犬和獵犬在農場內幹活。

米德的家屬透露，當天不知道是哪隻狗跳進拖拉機的駕駛座內，不慎啟動了拖拉機，拖拉機開始後退，將拖拉機後方的米德撞倒，雖然緊急搶救，但最終仍回天乏術。

廣告
  • 愛犬啟動拖拉機，導致米德意外喪命。（圖擷取自電訊報）

    愛犬啟動拖拉機，導致米德意外喪命。（圖擷取自電訊報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 富翁 意外 死亡 英國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：愛犬誤啟動拖拉機 千萬富翁不幸喪命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.