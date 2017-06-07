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川普推特發言 白宮：是總統的官方聲明

川普時常在半夜上推特發文，被戲稱是「推特治國」，白宮表示推特代表官方正式聲明。（法新社）

2017-06-07  16:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普愛用社群媒體「推特」（Twitter）發表對時事的看法，在推特上的言論往往成為新聞焦點，但推特上的發言是否代表美國官方的立場？白宮就此事作出正式回應稱，川普在推特發表的言論都代表總統的官方聲明。

綜合外媒報導，川普熱愛使用推特，時常在半夜發文，甚至拼出一個不明字眼「covfefe」都受到媒體熱烈討論，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在當地時間週二舉行例行記者會，現場有記者提問，川普推特的言論是否代表白宮正式發言，史派瑟明確指出：「（川普）總統就是美國總統，所以推特上的言論即被視為總統的正式聲明。」

史派瑟聲稱川普在各社群媒體上的追隨者總數已達1.1億，川普利用社群媒體和來自各方、數以千萬計的網友傳遞訊息，讓美國人民能直接和總統溝通對話，證明此為十分有效率的管道。

川普「推特治國」持續進行中，最新的推特是針對卡達斷交潮，他大讚日前前往中東的訪問已有了成果，各國將對資助極端主義者採強硬路線，「這一切都指向了卡達，這或許是終結恐怖主義的開始。」

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  • 川普最新貼文寫到，各國開始對卡達採取強硬路線，他認為這或許是終結恐怖主義的開始。（圖截自川普推特）

    川普最新貼文寫到，各國開始對卡達採取強硬路線，他認為這或許是終結恐怖主義的開始。（圖截自川普推特）

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