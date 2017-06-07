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男博士網上徵婚被騙錢 騙子囂張：下次找女友先問我

2017-06-07  10:37

〔即時新聞／綜合報導〕網上詐騙何其多！中國一位男博士透過婚友平台在網上徵婚，他還特地過濾過各種可能的詐騙型態，包括太漂亮、或是學經歷太簡化…等，從中篩選到一位小姐，沒想到還是受騙，網戀才6天就騙走約7400元人民幣（約3.4萬元台幣），更可恨的是，騙子被拆穿後，不止沒反悔，還很囂張的跟他嗆聲，「騙了你，你還沒辦法」、「下次你找女朋友可以先問我」。

綜合媒體報導，這位30歲的男博士在北京一家知名手機企業工作，學歷和收入都很不錯，但就是身高不夠高，沒交過女友，他層層過濾各種可能的詐騙陷井，自認精明沒問題，但在上個月22日就網上認識一位姓李的小姐，指她在西安工作，隨後兩人互加微信，並開始聊天、互換照片等。

越聊越起勁，李小姐就說要送外賣請他吃飯，男博士自動轉賬付錢，結果從此小錢不斷的付出，最後一筆是李小姐「同事」加入男博士微信，說李小姐出車禍重傷，讓男博士不要再聯絡了，男博士不信，說自己願出醫藥費，結果，博士沒付醫藥費，也知道自己被騙了，沒再付錢，但後來兩人在網上聯絡上，李小姐竟嗆聲炫耀「再找女朋友先問我」，讓博士很生氣報警，不過，警方已經告訴他，要找回錢很困難。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 男博士網上徵婚被騙，還被騙子嗆「下次找女友先問我」。（情境圖）

    男博士網上徵婚被騙，還被騙子嗆「下次找女友先問我」。（情境圖）

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