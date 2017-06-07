第9國！茅利塔尼亞宣布與卡達斷交

卡達斷交危機持續延燒，位於西非的阿拉伯國家茅利塔尼亞宣布與其斷絕外交關系，是近日來第9個與卡達斷交的國家。（路透）

2017-06-07 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕卡達外交危機持續延燒，現在又有國家宣布與卡達斷交，位於西非的阿拉伯國家茅利塔尼亞（Mauritanie）表示，已與其斷絕外交關系，是近日來第9個與卡達斷交的國家，另外約旦也降低與卡達的外交關係。

綜合外媒報導，西非的阿拉伯國家茅利塔尼亞外交部宣布與卡達斷交，茅國外交部指責卡達的「支持恐怖組織，並促進極端主義思想」，卡達向許多阿拉伯國家輸出無政府主義和混亂，引發了包含歐洲和世界各國在內的巨大人道主義災難；茅利塔尼亞原為法屬西非殖民地，在1960年宣布獨立，成為西非阿拉伯國家之一。

茅利塔尼亞成為近日來第9個與卡達斷交的國家，此前已有巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及、葉門、利比亞、馬爾地夫和模里西斯等8國與卡達斷交；另外，約旦也宣布降低與卡達的外交級別，並收回卡達半島電視台（Al Jazeera）在約旦的營運執照。

約旦政府發言人莫馬尼（Mohammad al Momani）在聲明中指出，這決定是出於保證地區穩定的需要，在深入了解當前海灣國家局勢後作出的，發言人強調，約旦希望能夠克服當前的困難，儘快化解危機，以確保阿拉伯國家之間的團結。

卡達政府則否認所有指控，並痛批遭到阿拉伯國家以「非正當理由」斷交，認為這些聯合抵制不合理，侵犯了卡達主權，卡達政府表示不會採取激烈的反制讓局勢更加惡化，並呼籲這些問題應透過談判解決。