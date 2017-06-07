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卡達遭多國斷交 CNN爆料：俄羅斯駭客搞的

卡達最近被指控資助恐怖主義、干涉他國內政，遭中東多國斷交。圖為卡達首都杜哈。（歐新社）

2017-06-07  10:58

〔即時新聞／綜合報導〕卡達最近被指控資助恐怖主義、干涉他國內政，遭中東多國斷交。美國媒體爆料，懷疑俄羅斯利用駭客製造假新聞，讓卡達爆發斷交危機。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國官員表示，俄羅斯駭客駭入卡達新聞社（Qatar News Agency），在5月23日製造出一則假新聞，指卡達領導人與伊朗、以色列友好，並質疑美國總統川普是否會繼續在白宮留任。

報導提到，此新聞使卡達與鄰國產生嫌隙，遭盟國切斷外交和經濟關係，引起廣泛的斷交危機。聯邦調查局（FBI）日前已派出調查小組到卡達首都杜哈，協助卡達新聞社調查這一起駭客事件。

《CNN》報導，卡達外交部長阿爾塔尼（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）透露，美國FBI已經確認為俄國駭客植入假新聞所致，「所有的指控都來自錯誤的訊息。」卡達政府通訊辦公室主任阿勒薩尼（Sheikh Saif Bin Ahmed Al-Thani）表示，卡達內政部正在與聯邦調查局、英國國家犯罪局，針對卡達通訊社的駭客事件進行調查，調查結果將在結束不久後公布。

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