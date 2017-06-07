支持卡達遭8國斷交 川普：我出訪成果

美國總統川普在推特發文指出，日前他前往沙烏地阿拉伯等國的訪問已有成果，各國開始對卡達採取強硬路線。（路透）

2017-06-07 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、巴林等8國前天宣布與卡達斷交，卡達對外交通也遭全面封鎖。美國總統川普於當地時間6日在推特發文指出，日前他前往沙烏地阿拉伯等國的訪問已有成果，各國開始對卡達採取強硬路線，他認為這或許是終結恐怖主義的開始。

川普在推特貼文中寫到「日前他前往沙烏地阿拉伯等國的訪問已有成果，他們當時說會對資助極端主義者採強硬路線，這一切都指向了卡達，這或許是終結恐怖主義的開始。」，這則推文似乎應證了各界的推測，由於日前川普造訪沙烏地阿拉伯等國，沙國可能得到川普的支持，才出現了與卡達斷交的行動。

川普今天也和沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman）通電話討論中東局勢，白宮聲明表示，兩國領袖討論如何防止提供恐怖組織資金，掃蕩區域內任何國家對極端主義的宣傳等議題。

伊斯蘭教遜尼派為主的沙烏地阿拉伯一向與什葉派為主的伊朗不合，從敘利亞到伊拉克衝突，兩國均處於對立面，沙國這次指控同樣是什葉派為主的卡達金援伊斯蘭極端份子，且過去美國與沙國都批評伊朗窩藏恐怖份子，外界分析多認為，沙國其實主要針對伊朗，目的是要爭取中東的霸主地位。