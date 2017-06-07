挺沙國與卡達斷交 川普推文又惹議

2017-06-07 01:20

〔中央社〕正當美國外交體系試圖調停卡達外交危機之際，川普總統今天卻透過推特發文稱，沙烏地阿拉伯在內的國家與卡達斷交，是他日前訪問中東的回報，也可能是終結恐怖主義的開始。

川普的推文主要想訴求，他的外交首秀已有成果，但這也形同認同沙烏地阿拉伯指控卡達資助恐怖主義的立場。然而，美國的外交體系在沙烏地阿拉伯無預警與卡達斷交後，才正要開始調停以沙烏地阿拉伯為首的國家與卡達的斷交風波，川普的推文，再度讓美國的中東政策顯得沒有章法、方向紊亂。

川普在推文中寫到，樂見對沙烏地阿拉伯等國的訪問已有回報，他們說，將對資助極端主義者採取強硬路線，而這全都指向了卡達，這或許是終結恐怖主義的開始。

以遜尼派為主的沙烏地阿拉伯一向與以什葉派為主的伊朗水火不容，而沙國這次指控，同樣是針對什葉派為主的卡達金援伊朗及伊斯蘭好戰份子，分析多認為，沙國是「項莊舞劍、意在沛公」，主要矛頭其實是針對伊朗，目的是和伊朗爭取中東國家的霸主地位。

沙國進一步制裁卡達，時間點就在川普訪問沙國後，分析指出，沙國或許認為得到川普的支持，才有這次作為，但這對美國平衡及穩定中東局勢與盟邦關係，不是好的發展方向。

卡達是華府在中東的親密盟友，美國在中東地區的最大空軍基地就設在卡達的烏岱德（Al Udeid），這也是美國為首的聯軍空襲伊斯蘭國（IS）的飛機起飛地點；促進不同派別的穆斯林國家團結，對美國在中東的反恐聯盟才有助益。

正訪問澳洲與紐西蘭的國務卿提勒森日前才表示，美國願斡旋卡達與其他國家目前的僵局，他鼓勵各方坐下來談、解決分歧。

然而，正當美國的外交團隊試圖排解危機，川普的一則推文，卻形同打臉自己的政府團隊，但這並不是川普首次讓團隊在前線難做事。

正當美國駐英國的最高外交官、臨時代辦盧肯斯（Lewis Lukens）試圖緩頰川普對倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）應對恐怖攻擊的誤解時，川普二度推文仍斷章取義稱，沙迪克汗為自己「毋須對恐怖攻擊感到驚慌」的言論，急著尋找「可悲的藉口」。

而白宮發言人史派瑟曾指責媒體，將針對穆斯林國家的簽證及旅行「限制」誤用為「禁令」，並強調川普是使用媒體描述的字眼，不是禁令；然而，川普昨天又怒氣氣沖沖地要求法院應放行他的「旅遊禁令」，他還說，「你們要怎麼稱呼它都好，但我要稱這個我們需要的，就是『旅行禁令』。」