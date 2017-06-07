| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 國際

卡達斷交危機 專家：經濟不受打擊

2017-06-07  00:22

〔即時新聞／綜合報導〕波斯灣國家卡達5日爆發斷交潮，被沙烏地阿拉伯等國指控支持恐怖份子。對此，卡達當局表示不會對斷交進行報復，願意接受調停，讓科威特有機會緩和危機。科威特的專家也表示，斷交並不會對卡達的經濟造成打擊。

《路透》報導，科威特國王週二（6日）前往沙烏地阿拉伯，謀求解決卡達斷交潮。卡達當局表示也不會進行報復，並希望科威特有助於解決爭端，卡達外長表示，卡達要讓科威特統治者有能力與涉及這次風波的各方溝通、試圖遏制問題。卡達國王為了讓科威特能夠調停問題，也決定延遲一項演講。

《俄羅斯衛星通訊社》指出，科威特一名專家薩爾瑪維（Mustafa Salmawi）表示，斷交將並不會對卡達的經濟造成打擊。卡達雖然國土面積小，但是一個世界級的經濟型國家，天然氣儲量還高居世界第3位。

他說，卡達對天然氣及石油領域最為重視，對消費品的重視無法與之相比。據專家表示，卡達消費品一般通過從沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國進口獲得。這些國家對卡達的消費品出口總價值達到15億美元（約451億新台幣）。

報導稱，目前伊朗將為卡達提供不足的消費品，但這可能引起波灣國家不滿。專家指出，卡達會在該問題上保持謹慎態度，尋找能保障國民需求的市場。

廣告
  • 卡達當局表示不會對斷交進行報復，願意接受調停，讓科威特有機會緩和危機。中為卡達國王，左為科威特國王。（法新社）

    卡達當局表示不會對斷交進行報復，願意接受調停，讓科威特有機會緩和危機。中為卡達國王，左為科威特國王。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卡達 斷交 科威特
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧三杯小卷
好涮嘴✧金沙嫩雞球
經典小菜✧醬瓜
好吃牛肉麵怎麼煮？
轉寄

標題：卡達斷交危機 專家：經濟不受打擊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.