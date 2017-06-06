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校領導用PS「入鏡」畢業照 強國學生：這也作假？

2017-06-06  21:36

〔即時新聞／綜合報導〕連這也能作假？中國一名網友爆料，成都市龍泉中學的畢業照，「坐在」第一排的學校領導教師是經後製PS上去的，讓學生驚呼「這也要做假嗎？」其他中國網友則表示很正常，還說「誰稀罕他們進我畢業照」。

綜合中國媒體報導，一則關於「心寒！成都一高中畢業照：領導老師是P上去的」消息5日起在微博瘋傳，據網友爆料，龍泉中學高三生拍畢業照時，領導老師只和其中2個班級合照，但照片洗出來後，這一排人卻「入鏡」其他班級的合照。

微博流傳的照片是該校2014級某班的畢業照，時間為2017年5月，照片中臉部都已被打上馬賽克，細看可發現第一排的領導老師是「懸浮」的。這讓學生直問，領導真的這麼忙嗎？「這可是我的畢業照啊，這也要作假嗎？」

有其他網友指出，這些照片顯示校領導沒有一視同仁地對待每個班級、有真的「合照」的2個班級是文、理科菁英班，所以校領導才真的入鏡。

還有不少網友直說很正常、少見多怪、「難道不都是這樣？」、「很正常啊，我的也是P的」、「其實，我覺得畢業照並不太需要有領導」。

亦有人指「正常，並不代表正確」、「這是一種對學生負不負責的問題」、「他們也不想照，我們也不想要，還非得P上去，到底是誰的問題？」

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  • 中國一名網友爆料，成都市龍泉中學的畢業照，「坐在」第一排的學校領導教師是經後製PS上去的，讓學生驚呼「這也要做假嗎？」（圖取自《北京時間》）

    中國一名網友爆料，成都市龍泉中學的畢業照，「坐在」第一排的學校領導教師是經後製PS上去的，讓學生驚呼「這也要做假嗎？」（圖取自《北京時間》）

  • 微博流傳的照片是該校2014級某般的畢業照，時間為2017年5月，照片中臉部都已被打上馬賽克，細看可發現第一排的領導老師是「懸浮」的。（圖取自《北京時間》）

    微博流傳的照片是該校2014級某般的畢業照，時間為2017年5月，照片中臉部都已被打上馬賽克，細看可發現第一排的領導老師是「懸浮」的。（圖取自《北京時間》）

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