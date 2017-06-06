中國虛擬軌道列車影片曝光 外國網友：不就公車？

中國開發的虛擬軌道列車近日曝光，號稱透過全球首創的虛擬軌道跟隨技術，不必建造軌道也能如軌道列車一般運行。（擷取自Tech Insider臉書專頁）

2017-06-06 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國開發的虛擬軌道列車（智軌）近日曝光，號稱透過全球首創的虛擬軌道跟隨技術，不必建造軌道也能如軌道列車一般運行。不過有英文粉絲專頁今天貼出相關影片，卻讓許多外國網友摸不著頭緒，紛紛詢問「這不就是公車嗎？」

臉書粉絲專頁「Tech Insider」今天PO出中國智軌列車的影片，片中綠色的智軌電車看似與一般輕軌沒有不同，細看卻發現沒有軌道，列車沿著測試道路上的白線行走，另有一名駕駛持方向盤坐在列車前端。影片PO出引起網友熱烈迴響，短時間內分享就破萬。

但也有不少外國網友質疑，「所以是跟著白線走的公車嗎？」、「一台列車在虛擬軌道上跑，然後需要一名駕駛...等等，不是現在就有這個東西了嗎，叫作『公車』！」不過也有其他網友提醒，列車運量比公車大，智軌列車還能省下建設軌道的費用。

根據中國中車株洲所介紹，智軌列車上裝載傳感器，可識別路面虛擬軌道線路，將訊息傳送至列車的中央控制單元，因此列車可行駛在既定的虛擬軌跡上。相較於一般的有軌電車，智軌最高時速同樣為70公里，但因為不必鋪設軌道，一條路線的建設期僅約一年。另外，智軌列車最高可載客500人，解決普通公車載客量小的缺陷，提高運能。

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