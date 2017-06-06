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激勵人心！ 兩度罹癌94歲婦 跑完半馬創紀錄

兩度罹癌、高齡94歲的湯普森（中著白褲者），以3小時42分56秒跑完全程，成為完成半馬的最年長女子。（美聯社）

2017-06-06  17:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國聖地牙哥日前一場半程馬拉松出現令人振奮的一幕，兩度罹癌、高齡94歲的湯普森（Harriette Thompson），以3小時42分56秒跑完全程，成為完成半馬的最年長女子。

綜合外媒報導，聖地牙哥搖滾半程馬拉松（San Diego Rock 'n' Roll Half Marathon）在4日登場，來自北卡羅來納州的94歲湯普森，在親友保護下跑完全程，當她穿過終點線時，現場數以千計的民眾高聲歡呼她的名字，「Harriette!」

湯普森賽後開玩笑地表示，「我感覺就像16歲時一樣，只是我不能像當時一樣快了」，除了路上的坑洞，她全程都感到很愉快。

湯普森原本是鋼琴家，曾兩度罹癌，與皮膚癌和口腔癌搏鬥，走過康復之路的她，開始穿上球鞋為白血病和淋巴瘤協會募款，迄今已籌集超過11萬5000美元（約345萬新台幣）。

過去完成半馬的最年長女子為93歲。湯普森在週日以94歲高齡刷新紀錄。事實上，2年前，92歲高齡的湯普森還以7小時24分36秒完成全程馬拉松，成為跑完馬拉松的最年長女子。

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