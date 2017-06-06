六四民運人士離奇死亡5週年 胞妹祭拜仍遭全程監控

今日是六四民運人士李旺陽離奇死亡5週年，他的妹妹李旺玲（見圖）及妹夫趙寶珠今上午前往李旺陽墓地祭拜，卻遭公安全程監控，其他想前往的民運人士也均遭軟禁。（圖擷自網路）

2017-06-06 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕今日是六四民運人士李旺陽離奇死亡5週年，他的妹妹李旺玲及妹夫趙寶珠今上午前往李旺陽墓地祭拜，卻遭公安監控，且原本打算一同前往祭拜的50名維權及民運人士也全遭軟禁。

曾於1989年六四民運期間擔任邵陽工自聯主席的李旺陽於六四天安門事件後被當局重判13年，在出獄後又因要求平反六四，再被以煽動顛覆國家政權罪名判囚10年，他在獄中受盡虐待，刑滿出獄時左眼失明，雙耳亦幾近失聰。

之後李旺陽於2012年間在湖南邵陽的一家醫院內被發現伏屍在窗邊，當時李旺玲趕到現場，眼見李旺陽頸上還纏著一條綁在窗口上的白布，但李的雙腳半曲著地，也沒留下遺書，雖然中國當局公布指李是自殺身亡，但因他在死前幾日才剛對外表示，希望平反六四的活動能在全中國到處張開，並提及「我就是砍頭也不回頭」，且家屬發現李的遺體後警方更禁止家屬拍照，甚至「搶走」遺體，讓外界更加質疑李旺陽的死因。

綜合媒體報導，今日正逢李旺陽過世5週年，李旺玲與丈夫趙寶珠今晨前往邵陽市大山嶺陵園墓地祭拜，雖然李旺陽已過世5年，李旺玲仍十分哀痛，並在祭拜期間靠坐在胞兄墓前失聲痛哭，據趙寶珠表示，整個祭拜過程都在當局的嚴密監控下進行，當時有10名公安圍在他們身邊。中國人權民運信息中心更指出，原本約有50名維權及民運人士也想去祭拜，卻全數遭到軟禁。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980