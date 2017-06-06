公然生產殭屍？ 越南驚見惡靈古堡醫美診所

診所的商標與惡靈古堡中保護傘公司的商標如出一轍。（翻攝自吹著魔笛的浮士德臉書）

2017-06-06 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕近期於越南出現了一間名為「Medcare Skin Centre」的醫美診所，而商標驚嚇到了許多網友，原來這間診所的商標和電玩遊戲與電影「惡靈古堡（biohazard）」中，造成殭屍危機的「保護傘公司」的商標幾乎如出一轍，網友打趣表示：「打T病毒美容？」

據《VideoGamer》報導，這可能是遊戲公司卡普空（Capcom）的行銷活動，但診所的官方網站緊急關閉，診所的所有照片也迅速刪除。據《東森新聞網》報導，Medcare Skin Centre事先並不知情，直到被網友提醒後才發現如此巧合。強調是無心之過也擔心會影響他們的醫療名聲與專業形象，已經委託第三方處理此事件。

惡靈古堡為一款知名恐怖遊戲，故事背景為從事生化研究的保護傘公司洩漏出了會使人類變成殭屍的T病毒，造成了世界秩序崩解。因廣受歡迎和翻拍成電影。

診所看起來相當專業。（翻攝自吹著魔笛的浮士德臉書）

網友打趣表示：打T病毒美容？（翻攝自吹著魔笛的浮士德臉書）