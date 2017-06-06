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爆乳公關遭腰斬 蛇蠍女被捕還爽敷面膜

女嫌被捕時還開心敷臉。（圖取自太陽報）

2017-06-06  14:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前泰國孔敬府傳出駭人命案，一名22歲、外型亮麗的女子，被發現慘遭肢解殺害。近日泰國警方逮捕女主嫌Preeyanuch Nonwangchai等三人，詭異的是，被捕時Preeyanuch Nonwangchai還開心地敷面膜，讓人驚訝。

綜合外媒報導，24歲女主嫌Preeyanuch Nonwangchai以及另外兩名女性嫌犯承認犯下這起殺人案，但堅稱沒有想要殺死被害人，三人被警方以謀殺、藏匿屍體、竊盜罪嫌起訴，另外兩名嫌犯則在先前已被警方逮捕。報導指出，兇嫌犯案動機是被害人舉報她男友吸毒，導致男友被抓所以痛下殺手，此外他們還說被害人欠她們債務。

報導指出，詭異的是她們被捕時，竟然還有心情敷臉、化妝，一派輕鬆準備接受媒體採訪。此外警方也遭到外界抨擊，批評他們讓犯嫌如此悠哉，甚至沒有戴上手銬。對此警方表示他們有信心犯人無法脫逃，還說讓女嫌化妝是很正常的。

《曼谷郵報》報導，這起案件廣受泰國社會注意，死去的女子經查為22歲、在酒吧工作的Warisara Klinjui，她的屍體被發現時，遭腰斬斷成兩截，並被分別裝在黑色塑膠袋中，因為屍臭濃烈引起附近民眾注意，案件才曝光。

圖右為女嫌Preeyanuch Nonwangchai。（圖取自網路）

Warisara Klinjui慘遭殺害。（圖取自臉書）

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