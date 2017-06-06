10歲時你在做什麼？ 他已經寫出5款蘋果APP

2017-06-06 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕還記得自己10歲時在做什麼嗎？澳洲一名亞裔10歲男童，已經在蘋果的APP Store上架5款他獨力完成的APP，而且還在今年的開發者大會上，見到蘋果執行長庫克。

據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，這次蘋果全球開發者大會（WWDC），所出現的最年輕成員，就是10歲的Yuma Soerianto。其實他從6歲開始，就已經在學習如何架設網站，直到去年才把興趣轉到APP。

Yuma Soerianto透露，他過去是利用javascript和css架設網站，但他發現每個人都有手機，因此想知道如何編寫APP。剛開始他是靠iPad上的Swift Playgrounds來學習，但很快就學完了，從父母和老師那也學不到新東西，所以他決定參加史丹福大學的iTunes U Swift編碼課程。

完成課程後不到1年時間，Yuma Soerianto就寫出5個應用程式，包括Let’s Stack!、Hunger Button（飢餓按鈕）、Kid Calculator（小孩計算機）、Weather Duck（天氣小鴨）和Pocket Poké等等。

被問到將來想做什麼時，這名10歲男童大喊「蝙蝠俠！」但他馬上表示自己是在開玩笑的，他透露未來想協助人們，讓大家都能輕鬆地寫出APP。